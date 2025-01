Ruszyły zapisy na półkolonie miejskie w Świnoujściu

Bal karnawałowy, spektakle, zajęcia plastyczne, wizyta w wojsku czy straży pożarnej i ognisko na plaży. Tak w skrócie można opisać półkolonie zimowe, organizowane przez miasto. Właśnie rozpoczęły się zapisy.

- Pomysł urodził się z potrzeb. Bogaty asortyment oferty sportowej, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ping pong, piłkarzyki. Spacery po plaży z pieczeniem kiełbasek, robienie masek karnawałowych - mówi Agatowska.





Edycja tekstu: Michał Król

Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska przyznaje, że półkolonie miejskie są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.Zapisy ruszyły w poniedziałek. Na uczestniczenie w półkoloniach szansę ma 180 dzieci.- Możemy iść do kina, do muzeum. Jakby półkolonii nie było, to bym musiała siedzieć w domu z babcią. - Siedziałabym w domu i zaplanowała sobie sama - mówią dzieci.Miasto na organizację zajęć przeznaczyło 60 tys. zł.