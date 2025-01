Utrudnienia przy wiadukcie w Zdrojach

Utrudnienia na szczecińskim prawobrzeżu. Od rana słuchacze dzwonią do nas w sprawie zamkniętego pasa ruchu na ul. Walecznych.

Edycja tekstu: Michał Król

- W Zdrojach przy Selgrosie w stronę centrum, jest poważne zwężenie drogi przy wiadukcie. - Postawili po prostu znak, który zamyka jeden pas i niestety nikt nie kieruje ruchem. - Powinna się tym zainteresować policja - dzwonią słuchacze.Pod wiaduktem pojawiła się barierka. To w związku z pracami nieopodal dworca SKM.Czy zabrakło właściwego oznakowania i do kiedy potrwają utrudnienia? Po naszej interwencji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie jeszcze we wtorek poprosi inwestora o interwencję w tym miejscu.