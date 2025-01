Popularna aleja w Parku Kasprowicza w remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To tylko lekka korekta trasy - mówią biegacze i spacerowicze pokonujący aleję Fałata, czyli główną ścieżkę w szczecińskim Parku Kasprowicza.

- Popularna aleja jest w remoncie i wyłączono ją z ruchu. Biegacze, spacerowicze i rowerzyści pokonują ten odcinek traktem, którym kiedyś spacerowały konie - mówi organizator Wieczornego Biegania w Szczecinie Wojciech Kępka. - Zmieniliśmy trasę delikatnie z racji tego rozkopanego odcinka między amfiteatrem a ulicą Zaleskiego, ale mamy możliwość przebiegnięcia obok. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie, ale na rzecz tego, że będzie za kilka miesięcy dużo, dużo lepiej, my to rozumiemy.



Szczecinianie przyznają, że utrudnienia nie są uciążliwe. - Widzę tutaj, że coś się dzieje. Jest tutaj alternatywa, żeby przebiec tutaj, więc dobrze, że jest remont. Na pewno będzie bezpieczniej. Lepiej dla wszystkich. - Widzę, że ścieżka rowerowa i ścieżka dla pieszych. Nie jest to utrudnienie - oceniają mieszkańcy.



Modernizacja alei zaplanowana jest na siedem miesięcy. Ścieżka ma być gotowa przed wakacjami. Remont kosztuje 6,5 mln złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski