Rafał Trzaskowski rozpoczął wizytę na Pomorzu Zachodnim. Trwa zbieranie podpisów [ZDJĘCIA]

Mamy nadzieję, że spotkania kampanijne pokażą prawdziwe oblicze Rafała Trzaskowskiego - mówią jego sztabowcy.

W środę kandydat KO będzie uczestniczył w otwarciu rozbudowanego terminala LNG w Świnoujściu, a po południu dotrze do Szczecina na spotkanie otwarte z mieszkańcami.





Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta rozpoczyna wizytę na Pomorzu Zachodnim, a jego sztab rusza ze zbiórką podpisów poparcia.- Koalicja Obywatelska, jedyna słuszna. - Rafał Trzaskowski będzie dobrym prezydentem. - Bardzo odpowiada mi ten kandydat. - Za to co robi. Jeszcze coś sobą reprezentuje - mówią uczestnicy spotkania.- Pięć lat temu przegrał naprawdę niewiele, w bardzo nierównej i nie fair walce. Głęboko wierzę w to, że przede wszystkim stworzenie warunków fair, w których będzie on mógł docierać i może docierać do wszystkich, pokażą jego prawdziwe oblicze. Człowieka nie tylko światowego, o światowym formacie, ale też takiego zwykłego i ciepłego człowieka, który ma wielki szacunek dla każdej i każdego z nas - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.Aby można było ubiegać o stanowisko prezydenta Polski potrzeba 100 tysięcy głosów. We wtorek Rafał Trzaskowski pojawił się w Białogardzie, będzie też w Świdwinie i Gryficach.