Jedna z najpopularniejszych bibliotek zniknie z mapy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Filia nr 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej przestanie istnieć. Mieści się w tak zwanym "Żółtku" przy ul. Rydla 93 w Szczecinie i jest jedną z najpopularniejszych bibliotek w mieście.

Edycja tekstu: Michał Król

Spółdzielnia mieszkaniowa "Dąb" podjęła decyzję o wyburzeniu obiektu. To ze względu na jego zły stan techniczny - mówi Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.- Spółdzielnia mieszkaniowa "Dąb" ma zamiar tam postawić zupełnie coś innego, a więc filia i tak nie mogłaby tam istnieć. Do grudnia 2025 roku możemy w tym miejscu działać - mówi Marcinowski.To jedna z najbardziej popularnych filii w mieście - dodaje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.- W ciągu roku odwiedza ją 30 000 czytelników. To jest naprawdę bardzo dobry wynik - mówi Marcinowski.W "Żółtku" oprócz biblioteki działa obecnie m.in. sklep spożywczy, gabinet fizjoterapeutyczny i studio tatuażu.W przyszłości na potrzeby czytelników z Prawobrzeża ma odpowiedzieć Mediateka, która powstaje na osiedlu Majowym. Nie wiadomo jednak, kiedy prace dobiegną końca. Jej budowa jest opóźniona o ponad dwa lata. Po jej uruchomieniu mają zostać zamknięte filie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicach Seledynowej i Zofii Nałkowskiej.