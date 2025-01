Dziadkowie dziś świętują. Jak zadbać o potrzeby seniorów?

Wczoraj Dzień Babci, dziś Dzień Dziadka. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście rozmawiali o potrzebach osób starszych.

Agnieszka Misztak z Urzędu Marszałkowskiego mówi jak ważne są wszelkiego rodzaju usługi skierowane do seniorów, a oferowane przez lokalne władze.



- Usługi nakierowane na to, aby starzenie się było godne, żeby ono przebiegało w jak najłagodniejszy sposób i po to, aby ten senior, jak najdłużej tę aktywność utrzymywał - dodaje Misztak.



Musimy być przygotowani na skutki zmian demograficznych - podkreśla Rafał Iwański, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.



- Na początku lat '90, to była babcia otoczona wianuszkiem wnucząt, a dzisiaj to się troszeczkę odwróciło, bo jest jeden łysy bobasek, a wokół niego wianuszek babć i dziadków. Moglibyśmy się do tego przygotować, planując odpowiednie rozwiązania z zakresu polityki społecznej - tłumaczy Iwański.



W Polsce mieszka 10 milionów osób po 60. roku życia.





Edycja tekstu: Joanna Chajdas