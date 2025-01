Rekordowa liczba wolontariuszy na finał WOŚP w Kołobrzegu

Kołobrzeg przygotowany na 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku na ulice miasta wyjdzie rekordowa liczba wolontariuszy.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Dotychczasowa liczba wolontariuszy wynosiła co roku 225 osób. Tym razem chętnych do kwestowania było tak wielu, że wszystkie miejsca wyczerpały się jednego dnia.Szef kołobrzeskiego sztabu WOŚP Maciej Mądrowski mówi, że ostatecznie z puszkami na ulice miasta wyjdzie największa grupa wolontariuszy w historii.- Udało nam się zgłosić do Warszawy do fundacji i dostać z dodatkowej puli przydział 25 miejsc więcej, czyli po raz pierwszy nie 225, a 250 wolontariuszy z puszkami wyjdzie na ulice miasta - wyjaśnia.Centrum atrakcji w najbliższą niedzielę będzie hala Milenium, gdzie zaplanowano część artystyczną. Tradycyjnie przed ratuszem odbędą się też liczne pokazy. Grać będą również lokalne szkoły, nad morzem spotkamy morsów i zabytkowe pojazdy, a z portu rybackiego będzie można wyruszyć w rejs kutrem.Sztab rozpoczął również licytacje internetowe, w tym m.in. lot balonem z prezydent Anną Mieczkowską.Środki zebrane podczas 33. Finału WOŚP mają być przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą.