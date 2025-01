Kilkadziesiąt pożarów w roku. Strażacy i kominiarze apelują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Strażacy i kominiarze przypominają, by czyścić kominy z sadzy. Zalegająca sadza może zapłonąć w wyniku wysokiej temperatury.

Jak mówi oficer prasowy straży pożarnej kapitan Bartosz Janicki, do pożaru spowodowanego przez sadzę w Szczecinie dochodzi około 30 razy w roku.



- W tym roku już mieliśmy siedem zdarzeń związanych z pożarem sadz w kominie. W tamtym roku było ich 31. W 2023 było ich 37 - wymienia Janicki.



- Nie tylko regularne czyszczenie jest ważne, ale i przegląd komina. Taki powinien być wykonany raz do roku - mówi Daniel Okruch, mistrz kominiarski. - Zdarza się, że latami do niektórych nie zaglądamy. A bo mąż czyści, a bo sąsiad ma sprzęt, to my wtedy sobie czyścimy. Dla własnego bezpieczeństwa raz w roku przegląd kominiarski należałoby wykonać.



W przypadku pożaru sadzy należy powiadomić straż pożarną, wygasić ogień w urządzeniu ogrzewającym oraz zamknąć dopływ powietrza do komina.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski