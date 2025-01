Pusty ponton dryfował po jeziorze. Alarm odwołano [AKTUALIZACJA]

Dryfujący ponton zaobserwowano na jeziorze Rakowo Duże w Złocieńcu.

Dryfujący ponton na jeziorze Rakowo Duże w Złocieńcu. Do ratowników zgłosił się właściciel.



Siedem zastępów straży pożarnej prowadziło poszukiwania na wodzie i z powietrza przy pomocy dronów, osoby, która mogła pływać pontonem na jeziorze Rakowo Duże w Złocieńcu. Do poszukiwań zadysponowano również specjalistyczną grupę nurkową ze Szczecina. Pusty ponton zauważył przechodzień około południa.



Około godz. 15 do ratowników zgłosił się właściciel pontonu z informacją, że dokładnie w tym miejscu go pozostawił. Akcję zakończono.







Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W drodze jest specjalistyczna grupa nurkowa ze Szczecina.