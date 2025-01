Nastolatkowie, którzy pobili rówieśnika nie będą odpowiadać jak dorośli

Postępowanie w sprawie pobicia 17-latka będzie się odbywać w trybie dla nieletnich. W weekend grupa nastolatków wyprowadziła chłopaka z centrum handlowego w Szczecinie, a potem dotkliwie pobiła w pobliskim parku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dwie osoby trafiły do ośrodka wychowawczego, kolejne dwie mają nadzór kuratora. Wiek sprawców nie pozwala na zastosowanie kary.- Istotną rzeczą jest to, żeby ustalić, jaki był udział poszczególnych sprawców, dlaczego oni to zrobili, a także należy zebrać informacje na temat tego, w jaki sposób funkcjonowali i jak się zachowywali wobec innych rówieśników, jak funkcjonowali w szkole... - tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala.W najsurowszym scenariuszu sprawcy pobicia mogą trafić do zakładu poprawczego.