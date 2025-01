Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. The Tall Ships Races Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sporo atrakcji z okazji finału WOŚP zaplanowano na szczecińskiej Łasztowni. Przez cały dzień w Starej Rzeźni będą odbywały się licytacje i koncerty.

Edycja tekstu: Michał Król

Od godziny 11 do 18 udostępniony dla mieszkańców zostanie taras widokowy Morskiego Centrum Nauki. Wejść będzie można w zamian za wrzucenie datku do puszki.O godzinie 20 z tarasu puszczone zostanie tradycyjne "światełko do nieba". Zaplanowano także pokaz laserowych iluminacji i bezhukowych fajerwerków.