Szpital w Nowogardzie chce przyjmować przyszłe mamy z regionu

Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr przyznał w "Rozmowie pod krawatem", że w tej chwili rocznie na świat w szpitalu rejonowym przychodzi około dwustu dzieci.

Trwają rozmowy z sąsiednimi gminami w sprawie szykowanej reformy, to w kontekście planów zamykania porodówek.



- Może dojść do takiej sytuacji, że to szpital w Nowogardzie będzie tym głównym, z którego przyszłe mamy z powiatu goleniowskiego i nie tylko, bo również łobeskiego i części kamieńskiego, będą przyjeżdżać do nas rodzić. Czego ja nie ukrywam, bardzo bym sobie życzył, bo akurat jeżeli chodzi o oddział ginekologiczny, mamy bardzo dobrych lekarzy - mówił Wiatr.



Z burmistrzem Nowogardu rozmawialiśmy także m.in. o zamieszaniu wokół zakładu karnego w czasie, kiedy osadzony był w nim Budda, o tym czy dwukadencyjność w samorządach powinna zostać zniesiona, oraz o tym czy samorządy powinny mieć swoje media.