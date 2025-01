250 mln zł na inwestycje w szczecińskim ZWiK-u

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 250 mln złotych kosztować ma modernizacja urządzeń oraz sieci wodno-kanalizacyjnej szczecińskiego ZWiK-u.

Tak zakłada przyjęta dziś uchwała Rady Miasta. Dokument obejmuje ponad sto inwestycji, które mają być zrealizowane w latach 2025-2028. Na ich pełne wykonanie niezbędne będzie poszukiwanie środków zewnętrznych - uważa radny klubu OK Polska Piotr Kęsik.



- W treści uchwały wykazane są inwestycje, które muszą być zmodernizowane i stąd potrzebna jest ta uchwała, aby zdobyć środki i je skutecznie wydać na modernizację. To jest wszystko robione po to, żeby jakość wody była lepsza i awarii było jak najmniej - podkreśla Kęsik.



Wieloletni plan zakłada między innymi wymianę sieci z azbestocementu, modernizację magistrali "Miedwianka" i przebudowę przepompowni ścieków i obiektów towarzyszących.



