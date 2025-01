Nowa Mewcia Ewcia w Międzyzdrojach

Tym razem bohaterka przybrała postać reżysera z kamerą, charakterystyczną czapką i filmowym "klapsem". Pomnik został sfinansowany z prywatnej inicjatywy.

Jak informuje Urząd Miejski, do stworzenia rzeźby wykorzystano ściśle wytyczone i zastrzeżone przez Gminę zasady, ustalone w certyfikacie patentowym.Nowy pomnik został odlany z brązu i stanął przy wejściu do Gabinetu Figur Woskowych. Jest to już czwarta rzeźba Mewci Ewci w Międzyzdrojach, a wszystkie tworzą coraz popularniejszy turystyczny szlak.Gmina Międzyzdroje ponownie ogłosiła konkurs plastyczny na projekt kolejnej rzeźby.Szczegóły można znaleźć na stronie urzędu