Lekarze apelują, by się szczepić i przestrzegać zasad sanitarnych, które pamiętamy z czasów pandemii. W Polsce - podobnie jak w całej Europie - notuje się coraz więcej zachorowań na grypę. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego ponad 50 tysięcy tygodniowo.

Szczyt dopiero przed nami - mówiła konsultant w dziedzinie epidemiologii, prof. Joanna Zajkowska. Podkreślała, że warto przypomnieć sobie zasady, które stosowaliśmy w czasie pandemii.



- Jeżeli dziecko czy osoba dorosła jest chora, powinna zostać w domu, żeby nie zwiększać tej transmisji, nie zakażać innych. Jeżeli z kolei nie udało nam się zaszczepić, to jest ostatni moment, że można jeszcze pomyśleć o szczepieniu, dlatego, że odporność nabywamy już po dwóch tygodniach, a ten szczyt wydaje się, że jeszcze jest przed nami. I powinniśmy koniecznie pamiętać o tym, że kichając, kaszląc, nie powinniśmy tego robić w otwarte dłonie, tylko tak, jak uczyliśmy się w trakcie COVIDU - w łokieć.



Warto też przypomnieć sobie o maseczkach, zwłaszcza wtedy, gdy przebywamy w dużych skupiskach ludzi - dodaje prof. Zajkowska.



- Czekając w kolejce do lekarza, gdzie mamy chorych ludzi czekających na wizytę, koniecznie powinniśmy pomyśleć o maseczce. Myślałam, że po COVIDZIE te maseczki wpiszą się w krajobraz w sezonie zakażeń grypowych, czy w placówkach medycznych, ale niestety, mamy taką niechęć do noszenia maseczek - mówiła prof. Joanna Zajkowska.



Szczyt zachorowań na grypę spodziewany jest w Polsce pod koniec lutego.



