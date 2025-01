RSnW: Znachor w trzeciej dekadzie XXI wieku. To wciąż działa...

Lekarze ze Szczecina ostrzegają przed korzystaniem z usług znachorów i uzdrowicieli.



Okręgowa Izba Lekarska złożyła w tej sprawie list do premiera. Problem jest najbardziej dotkliwy w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy za namową samozwańczych specjalistów rezygnują z leczenia klinicznego.- Szczytem było dla mnie przeczytanie, że kobieta, która miała raka piersi została zniechęcona do wykonania biopsji tej zmiany, następnie - po wielu miesiącach - wyszło, że ma rozsianą chorobę nowotworową i skończyło to się zgonem - zrelacjonował dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie."Uzdrowiciele" wykorzystują ciężką sytuację ludzi dla korzyści majątkowych - podkreślił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, dr Klaudiusz Komor.- Oni po prostu sprzedają złudną nadzieję, mówią: "słuchaj, potrafię zrobić coś, czego nie potrafi zrobić żaden lekarz. "Ja cię wyleczę!" - powiedział.Lekarze przypominają, że jedynie szybka diagnoza i wprowadzenie leczenia może przynieść pozytywne skutki w walce z chorobą nowotworową.