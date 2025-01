Rusza kwalifikacja wojskowa w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

8 tys. mężczyzn z województwa zachodniopomorskiego stanie w tym roku przed komisją wojskową.

Będą to 19-latkowie, a więc reprezentanci rocznika 2006. Kwalifikacja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do końca kwietnia. Komisje sprawdzą zdolność do odbycia służby.



Stawienie się nie oznacza wcielenia do armii, ale jest obowiązkowe - przypomina ppłk Robert Czaczkowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dodaje, że kobiety także mogą dobrowolnie otrzymać kategorię wojskową.



- Później jest możliwość wstąpienia w szeregi wojska czy to do szkół wojskowych, czy służenia w służbie zawodowej. Będzie więc określana kategoria - dodaje ppłk Czaczkowski.



Ponadto, wezwania rozesłano do 400 kobiet z województwa, które kończą kierunki ważne dla wojska. To między innymi studentki ratownictwa medycznego, farmacji i weterynarii.



Kpt. Piotr Prokop z WCR w Szczecinie dodaje, że na miejscu można poznać wojskowe rzemiosło: - Odbędą się rozmowy z tymi przedstawicielami, którzy na co dzień służą, o tym jak ta służba wygląda. Dodatkowo, na niektórych powiatowych komisjach lekarskich będzie można włożyć sobie na głowę gogle IR i przeżyć w nich skok ze spadochronem czy przejażdżkę Rosomakiem.



Dodatkowo, przed komisją stanie 2 tys. mężczyzn z naszego województwa, którzy nie mogli zrobić tego wcześniej.



Jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to warto wziąć ze sobą dokumentację medyczną.

Pamiętajmy, także o dowodzie osobistym i świadectwie ukończenia szkoły.