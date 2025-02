Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mieszkanie za remont w Kołobrzegu - to oferta miejscowych urzędników dla osób czekających na przydział lokalu od miasta.

To już 13. edycja miejskiego programu skierowanego do osób, które chciałyby bez kolejki otrzymać mieszkanie z zasobów komunalnych. Urzędnicy stawiają warunek: wyremontujesz – będziesz mógł zamieszkać w takim lokalu.



Dotychczas w ten sposób udało się przydzielić 37 mieszkań. Michał Kujaczyński, rzecznik urzędu miasta mówi, że w ofercie czekają kolejne.



- Teraz mamy sześć lokali o różnych metrażach, w różnych lokalizacjach. Nie trzeba zlecać tych prac na zewnątrz, można je wykonać samemu - tłumaczy Kujaczyński.



Mieszkania mają od 22 do 63 metrów kwadratowych. Wnioski można składać do 10 marca, a po podpisaniu umowy lokator będzie miał rok na przeprowadzenie remontu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski