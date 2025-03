Nie będzie więcej stacji do ładowania hulajnóg w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miało być 20 stacji ładowania hulajnóg elektrycznych w Szczecinie. Stanęła jedna i więcej nie będzie.

W styczniu ubiegłego roku władze Szczecina informowały, że w mieście stanie 20 solarnych stacji do bezpłatnego ładowania hulajnóg. Pierwsza i jedyna stacja stanęła na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 4.



- Kolejnych w planach nie ma - mówi Piotr Hołubowicz, prezes spółki Seedia, odpowiedzialnej za cały projekt. - Nasz projekt został zakończony. Mamy jeszcze kilka prototypów, które potencjalnie możemy jeszcze gdzieś ustawić. Natomiast nie udało nam się żadnych lokalizacji pozyskać z miastem, podpisać żadnej umowy.



Spółka Seedia otrzymała na ten cel ponad 2,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Na co poszły te środki? - Fundusze były wydatkowane między innymi na budowę tych urządzeń, które były testowane; na inżynierów, którzy to rozwiązanie tworzyli i już są po kontroli, już są rozliczone - wyjaśnia Piotr Hołubowicz.



Stacja przy ul. Świętej Kingi nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ciągu roku skorzystano z niej kilkadziesiąt razy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski