W Zachodniopomorskiem powstał nowoczesny hub medyczny

Praktyki dla studentów, sprzęt dla szczecińskich uczelni i dodatkowe kierunki studiów - to tylko część założeń nowopowstałego Westpomeranian Med Hub.

Firmy branży medycznej podpisały list intencyjny z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym i władzami regionu.Med Hub ma być katalizatorem bliskiej współpracy biznesu medycznego z uczelniami i lokalnymi władzami. Firmy będą mogły korzystać z innowacyjnych badań prowadzonych na uniwersytetach. Uniwersytety otrzymają sprzęt, a studenci - możliwości praktyk i przyszłego zatrudnienia.Dzięki temu Pomorze Zachodnie ma stać się kluczowym ośrodkiem działalności sektora medycznego - mówi Wojciech Faszczewski inicjator pomysłu, prezes zarządu w firmie Coloplast Business Centre w Szczecinie.- Nam zależy na tym, żeby kapitał społeczny rozwijał się tutaj, żebyśmy mieli te zasoby. To są topowe firmy. Tam jest wiedza, tam jest ogromny know-how. To trzeba wykorzystać po to, żeby tworzyć nowe kierunki, żeby tworzyć innowacje - mówi Faszczewski.Jak dodaje Wojciech Faszczewski, uczelnie już otrzymały pierwszy sprzęt w ramach współpracy. Reszta założeń będzie realizowana stopniowo.