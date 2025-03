Polscy i niemieccy ratownicy medyczni rozpoczynają współpracę [ZDJĘCIA]

Karina Dörk, Adam Rudawski, Gernot Schmidt. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polscy ratownicy medyczni będą mogli nieść pomoc po stronie niemieckiej, a niemieccy - po polskiej. To dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

Województwo zachodniopomorskie zawarło umowę z powiatami Uckermark i Märkisch-Oderland - wyjaśnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- Dotychczas robiliśmy to na zasadzie takiej współpracy niesformalizowanej, a dzisiaj mamy już systemy ratownicze oraz systemy powiadamiania. To znaczy, że w momencie kiedy u nas wydarza się jakieś duże zdarzenie i zadysponowane są wszystkie karetki, to Niemcy ordynują karetkę - mówi Adam Rudawski.



Analogicznie, gdy po stronie niemieckiej zabraknie karetek, zostaną one wysłane z Polski. Bo jak zapewnia dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego ZUW Monika Trojanowska, w niesieniu medycznej pomocy kluczowy jest czas.



- Jeśli po stronie niemieckiej znajdzie się pacjent obywatelstwa polskiego to będzie mógł zostać przetransportowany i zaopiekowany po stronie polskiej. To samo dotyczy oczywiście pacjentów po stronie niemieckiej - mówi Monika Trojanowska.



Porozumienie wejdzie w życie za 3 miesiące.