Walka o plac zabaw na Pomorzanach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy szczecińskiej ulicy Boryny chcą likwidacji placu zabaw. Pod koniec stycznia do zarządu szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" wpłynął wniosek mieszkańców dotyczący likwidacji pobliskiego placu zabaw.

Przeciwny bawialni zwracają uwagę m.in. na hałas, brak zachowanych norm bezpieczeństwa, a także brak ogrodzenia obiektu.



- My jako ludzie starsi nie mamy w ogóle żadnej możliwości odpoczynku tutaj. - Ja bym nie nazwała tego już placem zabaw, tylko miejscem spotkań rodziców. Tu brakuje tylko pikniku, grilla i jeszcze czegoś - mówią przeciwnicy.



Dzieci muszą mieć gdzie się bawić - mówią mieszkańcy zbierający podpisy pod petycją w celu zachowania obiektu.



- Dopiero zaniosłam druk, podpisałam. Nie zgadzam się, żeby zlikwidowali. Mi nie przeszkadzają dzieciaczki. - Jestem stanowczo za. Oby został. Nie mam małych dzieci, ale jak patrzę jak się dzieci bawią to się naprawdę cieszę - argumentują mieszkańcy.



Według informacji uzyskanych od zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" - lokatorzy budynku przy ulicy Boryny 39-51 mają czas do 19 marca, aby zadecydować o dalszych losach placu - biorąc udział w ankiecie.



Do sprawy będziemy jeszcze wracać.