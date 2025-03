Młodzi działacze KO nie widzą nic złego w udziale Trzaskowskiego w Forum Ekologicznym

Rafał Trzaskowski jest politykiem krystalicznym - mówią młodzi działacze Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Podczas porannej akcji Młodzi Naprzód, wyrazili swoje poparcie dla kandydata KO na prezydenta.

Zapytaliśmy ich o kontrowersje związane z kampanią Trzaskowskiego i jego wystąpienia podczas szczecińskiego Forum Ekologicznego. Politycy Nowej Nadziei zarzucają m.in., że zostało ono wykorzystane z wyborczym logo w mediach społecznośiowych kandydata.Jak mówi Mateusz Gieryga, koordynator akcji Młodzi Naprzód - Rafał Trzaskowski został tam zaproszony nie jako kandydat, a jako Ambasador Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu.- Impreza była planowana na parę miesięcy przed, zanim w ogóle kampania wyborcza się rozpoczęła. My, jako Młodzi, nie widzimy tu nic zdrożnego. Pan Rafał Trzaskowski od zawsze wypowiada się na rzecz ekologii - mówi Gieryga.Miejski radny Stanisław Kaup dodaje, że wzbudzanie kontrowersji to celowe działanie partii opozycyjnych.- Przeciwnicy polityczni, szczególnie w tej kampanii, próbują pokazać Rafała Trzaskowskiego jako osobę, która wykorzystuje mienie partyjne czy innych organizacji. To jest po prostu zwykłe czepialstwo - mówi Kaup.Politycy Nowej Nadziei zapowiedzieli w tej sprawie skargę do Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Komisji Wyborczej.