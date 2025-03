Nie będzie zażalenia w sprawie sprawcy wypadku z Placu Rodła

Sprawa Grzegorza Ł., sprawcy wypadku z placu Rodła nie wróci do sądu. Szczecińska prokuratura nie złoży zażalenia w sprawie postanowienia o niepoczytalności. Tego chciał pełnomocnik poszkodowanych Grzymisław Koć-Woźniak.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W jego opinii materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę był niepełny. Zabrakło przesłuchania dwóch psychiatrów, z którymi miał kontakt Grzegorz Ł. Z pierwszym przed wypadkiem i drugim po zdarzeniu.Pełnomocnik przy składaniu wniosku bazował także na opinii biegłego sądowego dr. Jerzego Pobochy, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.- I jego spostrzeżenia dotyczące zarówno zachowania sprawcy, jak i jego postępowania budzą wątpliwości co do tego, czy ta schizofrenia jest. Pan doktor wskazuje, że nie są to urojenia na tle schizofrenicznym, co by wykluczało w całości tą diagnozę postawioną przez biegłych sądowych - mówi Koć-Woźniak.Grzegorz Ł. decyzją sądu trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.