NFZ apeluje do kobiet: warto się badać

Nadal niewiele kobiet korzysta z badań profilaktycznych - alarmuje NFZ. Fundusz przypomina, że badania zapobiegają nowotworom albo pozwalają na wczesne wykrycie raka i jego skuteczne leczenie.

Specjalnie dla kobiet przygotowano dwa programy - informuje Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. - Jest to program profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku od 45. do 74. roku życia oraz program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku od 25. do 64. roku życia - dodaje Olszewska.



W ramach tych programów, kobiety mogą wykonać mammografię i cytologię. Oba te badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.



