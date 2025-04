Raperka ze Szczecina wyróżniona nominacją do Popkillerów

17-letnia raperka ze Szczecina została wyróżniona nominacją do Popkillerów - najważniejszych nagród hip-hopowych w Polsce. Można na nią głosować już tylko do niedzieli.

QueenKutee, bo o niej mowa, ma szansę na wygraną w kategorii "Raperka roku". O nominacji dowiedziała się od koleżanki i była tym faktem całkiem zaskoczona.- W ogóle się bym tego nie spodziewała, w życiu. I potem patrzę... Popkiller. O kurczę, zostałam nominowana. Byłam w takim szoku, tak latałam po domu, tak skakałam, tak się cieszyłam. Nigdy w życiu takiego szczęścia nie doznałam - podkreśla QueenKutee.O tytuł "Raperki roku" powalczą też m.in. Bambi, Guest Julka, Oliwka Brazil, Ryfa Ri, czy dwie inne raperki pochodzące ze Szczecina - IzabelKa i Young Leosia.- Wiem o kogo chodzi. Wiem, co to są za dziewczyny. Bardzo je podziwiam. Mam do nich duży szacunek i właśnie na Popkillerach też będzie okazja, żeby z nimi porozmawiać. Co jest super - dodaje QueenKutee.Queenkutee wydała swój pierwszy utwór w styczniu 2023 roku, więc została doceniona już dwa lata po rozpoczęciu kariery.Głosować można na popkiller.pl - link znajdziecie tutaj