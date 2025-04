Miejskie instytucje kultury prześwietlone

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińskie instytucje kultury pod lupą magistratu - są nieprawidłowości.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego prześwietlał między innymi Dom Kultury "13 Muz", Willę Lentza i Muzeum Techniki i Komunikacji.



Przedstawiciele Urzędu Miasta podkreślają, że kontrola nie miała związku z wcześniejszymi pracami Najwyższej Izby Kontroli.



- Kontrolerzy sprawdzali instytucję w latach 2021 - 2025. Przyglądali się temu, jak wydawane są publiczne środki, tłumaczy Marta Kufel z Urzędu Miasta Szczecin: - Były to między innymi nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji, błędne sporządzanie deklaracji ZUS lub błędy dotyczące sposobu wyjaśnienia, dlaczego korzystano z taksówek. Mówimy tutaj o kwocie ponad 16 tysięcy złotych.



Do kontroli przygotowują się radni z Prawa i Sprawiedliwości. - Będziemy się opierać na wynikach Urzędu Miasta - potwierdza Krzysztof Romanowski z PiS u: - Kontrolę będziemy najprawdopodobniej rozpoczynać w połowie kwietnia lub po świętach .



Kontrolerzy potwierdzili także brak dokumentacji na zakup alkoholu przez willę Lentza za ponad 31 tysięcy złotych.



Kontrolerzy wydali zalecania dla wszystkich instytucji, które muszą wejść w życie w ciągu miesiąca.



Jak potwierdza Marta Kufel, ich wprowadzanie przebiega bez przeszkód i nie ma powodu, by zgłaszać nieprawidłowości instytucjom kontrolnym. Pełen raport znajdziecie poniżej.



Autorka edycji: Joanna Chajdas