Król Danii chce popłynąć w regatach remontowanym w Trzebieży zabytkowym jachtem [WIDEO, FOTO]

Historia prawie stuletniego jachtu może zatoczyć koło. Jest szansa, że remontowana w Trzebieży jednostka "Dana" wystartuje w Regatach Królewskich w Cannes. Król Danii Christian X w 1929 roku wygrał ten wyścig płynąc właśnie na "Danie".

Edycja tekstu: Michał Król

Jednostkę remontuje Fundacja Klasyczne Jachty, która otrzymała ją od wnuka brytyjskiego konstruktora. Do remontu potrzebna była dokumentacja z Danii - tłumaczy Marcin Wągiel z fundacji.- Duńczycy myśleli, że ten jacht już nie istnieje i bardzo się ucieszyli, że jednak jest. Od tamtej pory trwa w Danii akcja poszukiwania byłych właścicieli łódki, bo okazało się, że było ich co najmniej kilkunastu. Prawie wszystko już wiemy, co ta łódka robiła, kiedy i gdzie - mówi Wągiel."Dana" przechodzi generalny remont. Wodowanie planowane jest jeszcze w tym roku. To znaczy, że "Dana" będzie mogła wystartować w Regatach Królewskich w Cannes w 2029 roku, a prowadzić ją może wyjątkowy kapitan.- Obecny król Danii Fryderyk X, który jest prawnukiem Christiana X, również żegluje i jest patronem królewskiego jacht klubu Danii. Podła taka propozycja, żeby "Dana" wzięła udział w tych obchodach i żeby Fryderyk X na niej popłynął. Oczywiście jesteśmy jak najbardziej za - mówi Marcin Wągiel z Fundacji Klasyczne Jachty."Dana" jest drewnianym jachtem regatowym klasy 6 metrów. Została zbudowana w 1927 roku w stoczni Morgan Giles Limited w Wielkiej Brytanii.