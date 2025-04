Jest śledztwo ws. budowy placu manewrowego w świnoujskim porcie

Szczecińska prokuratura przyjrzy się budowie placu manewrowego w porcie w Świnoujściu.





Właśnie wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę spółki Infra-Port, przy realizacji zamówienia dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zawiadomienie do prokuratury okręgowej złożyła sama spółka.Chodzi o plac manewrowy zbudowany bez przetargu za ponad 20 milionów złotych. W sporządzonym w ubiegłym roki protokole końcowego odbioru robót wskazano, że prace zostały wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Sam plac zaczął się zapadać niedługo po oddaniu go do użytku.Prokuratura w Szczecinie ma zbadać m.in. sposób realizacji prac i zasady na jakich zostały one zlecone. W sprawie Infra-Portu zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej złożył też sam Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście.