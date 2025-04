Sędzia Strączyński przewieziony do szczecińskiego szpitala

Maciej Strączyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sędzia Maciej Strączyński jest już w szczecińskim szpitalu. Transport medyczny prawnika odbył się z opóźnieniem - tłumaczy pełnomocniczka rodziny mec. Paulina Bilska.

- Były wątpliwości co do wyników badań. Lekarze musieli je między sobą konsultować. Lekarz asystent z lekarzem prowadzącym w Stanach Zjednoczonych - mówi Bilska.



Pierwotnie sędzia miał być transportowany do Polski w sobotę. Maciej Strączyński uległ poważnemu wypadkowi podczas wakacji w Stanach Zjednoczonych. Musiał zostać poddany operacji, a jego stan był na tyle poważny, że lekarze nie pozwalali na jego transport do Polski. Koszt lotniczego transportu medycznego wyniósł około 200 tysięcy dolarów.