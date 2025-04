Godzenie w fundamenty praworządności i praw człowieka nie może zakończyć się dobrze - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" profesor Ewelina Cała-Wacinkiewicz.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Nawiązała w ten sposób do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał przeprowadzenie przez nasz kraj do listopada tego roku systemowych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości, na przykład rozwiązanie kwestii tzw. neosędziów.- Błędy systemowe są przerzucane na obywateli - mówiła na naszej antenie dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Pani dziekan odniosła się również do kształcenia przyszłych prawników. Jej zdaniem, po tzw. reformie Gowina, kształceniem akademickim na kierunkach prawniczych zajmują się uczelnie, które nie mają odpowiedniej kadry.- Łatwość uzyskania uprawnień do prowadzenia na kierunku prawo jest zbyt duża. No i jaka jest odpowiedzialność za przyszłe losy chociażby społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli będą kształciły uczelnie na kierunku prawo, które nie mają zaplecza naukowego w tym zakresie - pytała Ewelina Cała-Wacinkiewicz.W tym roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszowych wydział organizuje cykl wydarzeń, z których najważniejszym będzie październikowy „Areopag o Konstytucji".