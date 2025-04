Marzenie to wypłynąć "Śmiałym" na ocean. Remont w Trzebieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Naszym marzeniem jest, aby jacht wyglądał tak, jak w chwili, kiedy został zwodowany i aby ponownie wypłynął w rejsy oceaniczne - mówią przedstawiciele Fundacji Klasyczne Jachty. Chodzi o zabytkowy jacht "Śmiały".

Jednostka jest remontowana w Trzebieży. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało wsparcie finansowe, to jednak za mało, żeby jacht mógł znów wyruszyć w rejs. Kwota na remont ciągle rośnie, potrzebni są sponsorzy.



- Spotkaliśmy się z podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Martą Cienkowską, która obiecała wsparcie projektu - mówi Anna Petrykowska, prezes Fundacji Klasyczne Jachty. - Prawdopodobnie uda się pozyskać środki na remont kadłuba, takielunku, być może na dalsze prace remontowe też.



- Ewentualne środki z ministerstwa będą przeznaczone na remont elementów zabytkowych, ale to nie wystarczy żeby jacht mógł pływać - dodaje Petrykowska. - Nadal poszukujemy sponsorów, będzie trzeba kupić sporo zupełnie nowych rzeczy do jego wyposażenia, to też będą niemałe wydatki.



Szacowany koszt remontu "Śmiałego" to około trzech milionów złotych.



Fundacja Klasyczne Jachty powstała z myślą o ochronie zabytkowych historycznych jachtów, jako dóbr kultury i zabytków techniki.



