Najwięksi wygrani i przegrani debaty prezydenckiej. Dyskusja w "Kawiarence politycznej"

Nie cichną echa piątkowej debaty prezydenckiej w Końskich. Goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin dyskutowali o tym, kto jest największym wygranym a kto przegranym.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak mówił Marek Kolbowicz z klubu OK Polska, dobrze, że debata w ogóle się odbyła.- Można było trochę dostać rozdwojenia jaźni, ale najważniejsze, że ta debata faktycznie była. Myślę, że w niezłej formie jest pan Trzaskowski i pan Hołownia. Bardzo mi się podobała pani Senyszyn, która naprawdę tym charakterem swoim pokazała, że coś znaczy na arenie politycznej - mówił Kolbowicz.Agnieszka Kosińska z Polski 2050 uważa, że najgorzej wypadł Rafał Trzaskowski.- Czuję taki niesmak po zachowaniu pana prezydenta Trzaskowskiego, który jednak odłożył flagę tęczową na podłogę. Świetnie wykorzystała to Magdalena Biejat i zaprezentowała, że jej te wartości są cały czas bliskie i nie wstydzi się - mówiła Kosińska.Do sytuacji z flagą, ale tym razem polską, nawiązał też Łukasz Tyszler z Koalicji Obywatelskiej.- Najgorsze na mnie wrażenie zrobił pan Nawrocki. I to nie tym co mówił, bo to słyszymy, tylko tym, że przyszedł do studia i polską flagę wymiętosił w reklamówce, trzymał ją gdzieś pod spodem przy nogach. Trochę to pajacowanie - mówił Tyszler.Maciej Kopeć z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że cała debata to skandal.- Była to próba bezczelnej ustawki ze strony Platformy Obywatelskiej. Skandalem jest to, co zrobiła telewizja publiczna. Sam Trzaskowski wpadł w pułapkę, którą sam próbował zostawić. Przegrał tę debatę - mówił Kopeć.Rafał Kubowicz z Konfederacji uważa, że w debacie nie było wygranych.- Według mnie największym przegranym tej "chućpy" politycznej, która odbyła się w piątek, jest po prostu polskie społeczeństwo - mówił Kubowicz.W Końskich odbyły się w piątek dwie debaty z powodu braku porozumienia między Nawrockim a Trzaskowskim. Pięcioro kandydatów spotkało się najpierw na Rynku w Końskich, a następnie ośmioro - w hali sportowej.