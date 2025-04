Jest pomysł na zadaszenie panelami fotowoltaicznymi parkingu Arkonki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Duży parking przy szczecińskiej Arkonce może zamienić się w małą elektrownię i produkować energię.

Edycja tekstu: Michał Król

Miejsca postojowe dla aut miałyby zostać zadaszone panelami fotowoltaicznymi. W poprawkach do budżetu, zapisano środki na inwestycje w dwie instalacje fotowoltaiczne.Rocznie wyprodukują około 100 MWh - mówi szczeciński radny Przemysław Słowik.- Możemy to porównać do zasilania przez rok 40-50 domów jednorodzinnych albo kilkuset latarni ulicznych. Myślę, że każdą taką przestrzeń powinniśmy starać się wykorzystać właśnie do produkcji energii. Parking będzie pod panelami. Nie tylko będziemy mieli energię, ale również auta będą miały cień i będą się tak nagrzewać - mówi radny.Dwie instalacje mają kosztować 600 tysięcy złotych - dodaje Słowik.- Zakładam, że radni będą za wszystkimi zmianami w budżecie, również za tą. Jest to inwestycja, która powinna stosunkowo szybko się zwrócić. Przede wszystkim przyczyni się do zmniejszenia generowania zanieczyszczenia w postaci gazów cieplarnianych - mówi Przemysław Słowik.Poprawkę do budżetu muszą przegłosować jeszcze szczecińscy radni. Decyzja zapadanie na najbliższej sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu.Inwestycja powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.