Będzie ekodżungla w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Plac zabaw w stylu ekodżungli powstaje w Kołobrzegu. Trwa modernizacja Ogródka Jordanowskiego.

Chodzi o teren przy ul. Unii Lubelskiej. To jedno z popularnych miejsc rekreacyjnych w obrębie centrum miasta. Stare i wysłużone zabawki zastąpią tu zupełnie nowe. Cały plac zabaw zostanie utrzymany w jednolitym stylu.



- Wszystkie elementy będą albo ozdobione w tym stylu, albo będą nawiązywały właśnie do dżungli. Mamy nadzieję, że najmłodszym użytkownikom to wszystko się bardzo spodoba

- zapowiada Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.



Roboty rozpoczęły się od wyburzenia znajdującego się pod placem starego schronu. Wykonawca odtworzy natomiast charakterystyczną górkę, na której zainstalowana zostanie część zabawek.



Wszystkie prace powinny zostać wykonane do końca lipca. Nowy plac zabaw będzie kosztował miasto 1,7 mln zł.



