Kolejni mieszkańcy Prawobrzeża skarżą się na hałas z dróg [WIDEO, ZDJĘCIA]

Hałas samochodowy przeszkadza mieszkańcom prawobrzeża Szczecina. Przed tygodniem rozmawialiśmy z mieszkańcami ul. Akwarelowej, przy której biegnie autostrada A6. Teraz słuchacz poinformował nas, że mieszkańcy ul. Gryfińskiej mierzą się z podobnym problemem.

- Oczywiście eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia określonych norm środowiskowych. Co 5 lat przygotowujemy tak zwaną strategiczną mapę hałasu. Podczas ostatniego przygotowywania takiej mapy w 2022 roku pomiary były prowadzone w prawie 100 punktach na terenie całego miasta. I po tym zgłoszeniu, które od Państwa otrzymaliśmy, również ulicę Gryfińską postaramy się objąć tym badaniem, tak żeby mieć pewność jak ta sytuacja tam wygląda - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Hałas mocny jest, bardzo mocny, bo to od rana, od czwartej, od trzeciej, wszystko ruch, karetki, to wszystko. - Jest hałas odczuwalny w momencie, kiedy mamy otwarte okno w kuchni i to dla nas nie jest takie bardzo uciążliwe. - Okien nie można otworzyć, a z tamtej strony bardzo cicho. - W godzinach do szczytu to przede wszystkim całe popołudnie - mówią mieszkańcy.Kolejny pomiar będzie przeprowadzony w 2026 roku. Mieszkańcy mogą zgłaszać głośne miejsca do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.