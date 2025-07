Zaginięcia dzieci na plażach dalej problemem - opaski z danymi receptą

25 interwencji, z czego większość dotyczy zaginięcia dzieci. To statystyki, jakie od początku sezonu odnotowali ratownicy na kąpielisku morskim w Świnoujściu. Mimo działań prewencyjnych, to wciąż największy problem w czasie sezonu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Zgubienia dziecka na plaży można uniknąć. Jak? Ratownicy mają na to prosty sposób.- Z dziećmi jest taka sytuacja, że nie odróżniają parawanów. Nie odróżniają jeszcze otoczenia, ale z pomocą przychodzą nam opaski, które rozdajemy. Opaska jest wodoodporna, jest wielokrotnego użytku. Jak zapiszemy numer telefonu, to ten numer telefonu się nie zmaże - mówi Konrad Piórkowski, zastępca koordynatora kąpieliska morskiego w Świnoujściu.Bransoletki dla dzieci w pracy bardzo pomagają, choć nie rozwiązują problemu.- 15 interwencji dotyczyło dzieci, były to zaginięcia na lądzie. Mieliśmy także zaginięcie dziecka poza godzinami pracy, około godziny 20. We współpracy z policją oraz strażą graniczną dziecko znalazło się na plaży - dodaje Piórkowski.Opaski dla dzieci można dostać przy każdej wieży ratowniczej.