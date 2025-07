Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej w regionie

To święto tańca i muzyki ludowej, ale stawiamy także na spotkania artystów i warsztaty z udziałem młodych ludzi - mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Marcin Sztuka. Fot. Archiwum prywatne

Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej "W Swojskim Klimacie" trwa w gminie Kozielice.

Kolejny dzień wydarzenia rozpocznie się o 13 mszą świętą w kościele w Tetyniu, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Krëbane z Brus na Kaszubach. Udział w festiwalu biorą zespoły z Polski, ale też m.in. z Ukrainy, Serbii i Słowacji.



- To święto tańca i muzyki ludowej, ale stawiamy także na spotkania artystów i warsztaty z udziałem młodych ludzi - mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Marcin Sztuka. - To nie są tylko występy, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na taki festiwal na naszym terenie, ponieważ to też była prośba zespołów, które przyjeżdżają, przylatują do nas, aby nie kończyło się to tylko na scenie. I ta grupa młodzieży tak naprawdę pokazuje, że oni chcą bardzo tego festiwalu i to też pod tym kątem jest robione.



Festiwalowi towarzyszą pokazy rzemiosła artystycznego, są też stoiska z rękodziełem i tradycyjnymi potrawami.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski