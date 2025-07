Umowa na kolejny etap remontu Szpitala Wojskowego podpisana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Serce szczecińskiego Szpitala Wojskowego przejdzie generalny remont. Podpisana została umowa na przebudowę centralnej części placówki.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Generalna modernizacja szpitala rozpoczęła się w 2021 roku, dotychczas remont zewnętrzny przeszły wszystkie budynki, a w styczniu do użytku oddana została specjalistyczna przychodnia.- Wygląd tych pomieszczeń jest zupełnie inny, bardziej nowoczesny, przystronny, czysty. Włożono masę pracy po to, żeby nie tylko dostosować do potrzeb pacjentów, ale również nadać estetyczny wygląd. - Pięknie wygląda, pięknie. Te numerki też swoje robią, że sprawnie idzie. Także fajnie, bardzo fajnie. - W szpitalu jeszcze nie leżałem, natomiast przychodnia, w której teraz jesteśmy, jest super - mówią pacjenci.- To jest etap drugi, czyli środek szpitala, ale mam na myśli część środkową, gdzie znajdują się właśnie bloki operacyjne, centralna sterylizatornia, część oddziału kardiologii. Także zakres jest spory. To jest serce szpitala tak naprawdę, zwłaszcza takiego szpitala jak nasz - mówi Krzysztof Jurkowski, komendant 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.Przebudowa centralnej części szpitala potrwa rok. Koszt całej inwestycji to prawie 68 milionów złotych w większości sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.