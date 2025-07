Szczecinek przypomni o schowaniu telefonu przed przejściem dla pieszych

Na przejściach dla pieszych w Szczecinku pojawią się specjalne piktogramy - mają przypominać, że należy schować telefon komórkowy przed wejściem na pasy. Będą to grafiki z przekreślonym telefonem komórkowym i napisem "Smart stop".





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Mimo że od 2021 roku obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów na przejściach dla pieszych to problem nie zniknął. Jak wskazuje stowarzyszenie Tadzikaony, odpowiedzialne za akcję malowania piktogramów, nawet co czwarty pieszy przechodzi przez jezdnię z telefonem trzymając telefon, a to może zwiększać ryzyko wypadków.Piktogramy zostaną namalowane w 11 lokalizacjach na terenie Szczecinka.