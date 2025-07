PCK rezygnuje z części kontenerów na ubrania [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża znikają z ulic zachodniopomorskich miejscowości. Powodem są nowe zasady segregowania odpadów tekstylnych.

Jak mówi Piotr Pilch ze szczecińskiego PCK, zachodniopomorski oddział już od końca zeszłego roku przygotowywał się na te zmiany.



- Tam, gdzie było to bardzo problematyczne, gdzie się wyrzucanie różnych śmieci powtarzało w sposób nagminny, zostało to usunięte. Usunęliśmy też kontenery, które po prostu były niezapełniane, stały tam długi czas puste w połowie, czy w jednej trzeciej - argumentował.



Piotr Pilch podkreśla że problem wrzucania odpadów do kontenerów jest wciąż widoczny w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do punktów odbioru tekstyliów jest utrudniony.



- Poza Szczecinem ludzie mają daleko do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i łatwiej im wrzucić rzeczy, które nie powinny być w kontenerze. A jeżeli są wrzucane rzeczy bardzo zużyte, dziurawe, to podwyższa obsługę takiego kontenera i obniża wsparcie, które możemy otrzymać - dodał.



PCK przypomina, że do kontenerów należy wrzucać rzeczy nadające się do ponownego użycia. Przepełnione kontenery można zgłaszać telefonicznie lub mailowo do lokalnego oddziału.



