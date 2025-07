Szczecin w statystykach 80 lat temu i teraz - więcej tramwajów, mniej kin

Większa powierzchnia, więcej tramwajów i lekarzy, a mniej kin i łodzi rybackich - Urząd Statystyczny przygotował porównanie liczb dotyczących Szczecina na 80-lecie miasta.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dane są porównaniem stanu z 1946 i 2024 roku. Wynika z nich, że powierzchnia Szczecina powiększyła się o niecałe 80 kilometrów kwadratowych, a liczba osób zwiększyła się o prawie 210 tysięcy. Po wojnie w mieście było prawie 50 lekarzy, obecnie jest ich ponad 3400. W 1946 roku po torach jeździło 50 tramwajów, w 2024 roku mieliśmy ich 200.Pionierzy Szczecina mieli w mieście 18 kin, teraz mamy ich pięć. Ponad dwunastokrotnie zwiększyła się liczba statków wchodzących do portu, za to ośmiokrotnie zmalała liczba łodzi rybackich - ze 135 do 17.