Wenus z Kołobrzegu pokazana na wystawie

Wenus z Kołobrzegu dostępna dla zwiedzających. Mowa o figurce określanej odkryciem stulecia. Można ją już oglądać w Muzeum Oręża Polskiego.

Figurkę Wenus można oglądać w Pałacu Brunszwickich przy ulicy Armii Krajowej codziennie w godzinach od 9 do 18.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Ma ponad 6 tysięcy lat i choć mierzy zaledwie kilkanaście centymetrów, to budzi ogromne zainteresowanie. Figurka, która została przez przypadek wykopana przez rolnika okazała się cennym eksponatem. Jak mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, początkowo miała ona zostać wyeksponowana później, lecz działania muzealników zostały przyspieszone.- Ponad 160 artykułów w 15 językach, które się ukazały na całym świecie. Mnóstwo pytań do nas, kiedy będzie można tą figurkę zobaczyć. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić taką wystawę czasową - mówi Ostasz.Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że odkrycie przyczyniło się do promocji miasta.- Dzisiaj możemy powiedzieć, że Wenus z Kołobrzegu staje się po mału naszą ambasadorką - mówi Mieczkowska.