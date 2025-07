Terytorialsi i ich osiem zadań w ramach pętli taktycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ten egzamin był zwieńczeniem 16 dni intensywnego szkolenia. Podczas niego terytorialsi poznali zasady walki i przetrwania w ekstremalnych warunkach.

- Pętla taktyczna to egzamin, który żołnierze muszą przechodzić na koniec szkolenia. Osiem zadań, które mają żołnierze wykonać: między innymi medycyna pola walki, ładowanie magazynka, zrywanie kontaktu. To, czego się nauczyli i to co im się przyda - powiedział podpułkownik Rafał Gułajewski, zastępca dowódcy brygady.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na pętli taktycznej w Trzebiatowie stawiło się ponad 100 rekrutów.- Jestem uczniem klasy wojskowej. Bardzo mnie interesuje wojsko. Jestem tutaj, żeby się szkolić. W przyszłości chciałbym wstąpić do zawodowego wojska, pójść na studia. Myślę, że to jest dla mnie otwarcie kariery wojskowej - dodał szeregowy Oliwier.W sobotę przed żołnierzami uroczysta przysięga w Niechorzu, po której zasilą szeregi 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.