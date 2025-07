System ostrzegania kierowców w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Specjalne oświetlenie przejść dla pieszych zostanie rozbudowane w Kołobrzegu. Miasto rozwija system SafePass.

Chodzi o system ostrzegania kierowców przed pieszym zbliżającym się do „pasów”. Jego działanie wyjaśnia Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.



- Są specjalne czujniki, przez które jeżeli pieszy przejdzie, to najpierw uruchamia się światło pomarańczowe. W chwili, kiedy wchodzi już bezpośrednio na jezdnie, światło zaczyna migać na czerwono - mówi Kujaczyński.



Dotychczas takie rozwiązanie sprawdziło się na ulicy Kupieckiej i Młyńskiej. Dwa kolejne SafePassy powstaną więc na 6 Dywizji Piechoty i Koszalińskiej. Zwłaszcza druga z tych lokalizacji uznawana jest przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczna.



- Nie jest ono bezpieczne, bo już tu był wypadek jeden, drugi, trzeci. Tu jest z jednej drogi, druga droga i wszystko koliduje. Trzeba uważać - mówią mieszkańcy.



Miasto ogłosiło przetarg na to zadanie, a bezpieczne przejścia powinny być gotowe najpóźniej w październiku.



