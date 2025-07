Coraz więcej młodych wiąże przyszłość z wojskiem [WIDEO]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wojna w Ukrainie to - jak mówią wojskowi - jeden z powodów, dla którego coraz więcej młodych wiążę swoją przyszłość z mundurem.

Tak jak ponad 100 rekrutów, którzy na pętli taktycznej w Trzebiatowie zdawali w czwartek egzamin, a w sobotę złożą uroczystą przysięgę w Niechorzu, by zasilić szeregi 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Widzimy cały czas duże zainteresowanie między innymi programem „Wakacje z WOT” - zapewnia mjr Andrzej Nowakowski, szef wydziału rekrutacji i promocji WCR w Świnoujściu. - Kandydat, który ubiega się o służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, musi posiadać przede wszystkim obywatelstwo polskie, być osobą pełnoletnią, czyli ukończone 18 lat, nie być karany sądownie. Musi również posiadać dobrą zdolność fizyczną i psychofizyczną.



Zapytaliśmy szczecinian, czy związaliby swoją przyszłość ze służbą w wojsku. - Żaden z moich znajomych nie pała chęcią na dołączenie. Każdemu by się przydało, ja bym wstąpił. - Ja nie. Moje przekonania pacyfistyczne na pewno mi na to nie pozwalają - mówią mieszkańcy.



W Zachodniopomorskiem służy blisko 1500 terytorialsów. W całym kraju ponad 41 tysięcy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski