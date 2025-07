Górka rekreacyjna w Świnoujściu gotowa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Pumptrack, plac zabaw, wybieg dla psów i ogrom miejsca do spacerowania. Tak wygląda dopiero co oddana do użytkowania górka rekreacyjna w Świnoujściu.

Górka powstała przy okazji budowy tunelu drogowego. Jest pozostałością po drążeniu. Teraz cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców.



Bardzo fajnie. Fajnie, że tutaj zrobili pump truck, ale górkę? Można by było coś lepszego zrobić niż górkę.

A będziecie tu przychodzić w wakacje?

- Będziemy!



- Super, ekstra. Myślę, że chłopaki się odnajdą, będą się świetnie bawić. - Jest fajnie, ale tak bardziej dla bardziej wysportowanych chyba, ale jest dobrze. Coś nowego.



Które urządzenie najbardziej się spodobało?

- W sumie to wszystko.



Czy to jest jakaś atrakcja, że ta górka, na której jesteśmy, powstała z urobku z tunelu?

- To coś zostało w końcu wykorzystane. To jest właśnie najlepsze. Nie zmarnowało się. Przestrzeń jest idealna jak dla mnie. - Pies ma radochę jak widać. Tutaj na pewno będzie zawsze dużo dzieci - mówią mieszkańcy.



Górka rekreacyjna znajduje się na drodze prowadzącej do tunelu przy ul. Karsiborskiej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski