Jak nie zatruć się na wakacjach?

Fot. pixabay.com / hadevora (CC0 domena publiczna)

Ból brzucha, biegunka czy wymioty to objawy, które skutecznie potrafią zepsuć letni wypoczynek. Jak pokazują dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, latem rośnie liczba różnego rodzaju zatruć.

Co zrobić, by z wakacji przywieźć piękne wspomnienia, a nie pamiątkę w postaci choroby? O to zapytaliśmy szczecinian.



- Jeśli mam taką możliwość, to też sporo posiłków przygotowuję sama, nawet na wyjeździe. - Jestem pielęgniarką, więc mniej więcej wiem, jak się zachować. Jeść w sprawdzonych stołówkach, zwracać uwagę na czystość, jaka jest, jaka jest obsługa. - Woda na pewno butelkowana, nie jest z jakichś przypadkowych źródeł - mówią mieszkańcy.



- Aby cieszyć się wypoczynkiem, a nie chorować, warto zadbać o skompletowanie letniej apteczki - przekonuje doktor Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. - Przede wszystkim lek przeciwbiegunkowy, lek przeciwwymiotny, jakiś preparat multiwitaminowy i elektrolitowy, czy do rozpuszczania, czy w formie tabletek, czy saszetek. Musimy pamiętać, że dzieci bardzo często są szczególnie wrażliwe na zatrucia pokarmowe.



Serwis pacjent.gov.pl podaje, że do najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych należą Salmonella i gronkowiec złocisty.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski