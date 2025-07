Wrak starego jachtu znika ze szczecińskiej Łasztowni

Widok na Łasztwonię. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Statek zapakowany w kawałkach do kontenera to niecodzienny widok przed Morskim Centrum Nauki - na Łasztowni pojawił się kontener, do którego zapakowano wrak jachtu.





Decyzję o usunięciu starego jachtu podjęła żegluga w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym. Jak podaje Celina Wołosz, rzeczniczka Żeglugi Szczecińskiej, jacht był od kilkunastu lat porzucony, niewiadomo czy ma jakąkolwiek wartość, a jego właściciel nie jest znany.

Wrak został zniszczony pod koniec czerwca przez silne podmuchy wiatru, niestabilna konstrukcja była niebezpieczna dla mieszkańców odwiedzających teren Łasztowni. Kolejne burze mogłyby doprowadzić do całkowitego zawalenia się konstrukcji i rozrzucenia jej elementów po nabrzeżu.

Wrak zostanie teraz zutylizowany, a teren przed Morskim Centrum Nauki oczyszczony i przygotowany na sezon wakacyjny.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski Teren, na którym stał stary statek jest własnością Żeglugi Szczecińskiej.Wrak zostanie teraz zutylizowany, a teren przed Morskim Centrum Nauki oczyszczony i przygotowany na sezon wakacyjny.