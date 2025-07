Do Szczecina dobić chcą w sierpniu na wydarzenie Żagle 2025. źródło: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

"Z rupieci na Szczecin" to projekt licealistów z Gdańska, którzy chcą przypłynąć do naszego miasta katamaranem własnej konstrukcji.